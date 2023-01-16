Петербуржцам объяснили, когда использование ксеноновых ламп в фарах может быть опасным

В России вступят в силу новые штрафы за неисправности автомобилей, но, по мнению экспертов, присмотреться стоит и к чрезмерному апгрейду. Так речь идет об использовании нештатных газоразрядных ламп в фарах.

Уже в скором времени автомобилисты будут платить штрафы за езду на летней резине в зимнее время, за сломанную антиблокировочную систему, так как это может привести к печальным последствиям и серьезным ДТП. Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Brif.news упомянул, что не менее опасно, если у водителя горит лампочка ABS, и тормозная система при этом неисправна.

Специалист также отметил, что использовать нештатные газоразрядные лампы в фарах (ксеноновые) автомобилисту можно лишь при соблюдении трех условий. Так, у транспортного средства должны быть гидрокорректор фар, омыватель фар и линзы, которые распределены на ксенон, потому что они смогут преобразовать пучок света в луч. Если чего-то из этого не будет, то ксенон ослепит водителей, которые будут ехать по встречной полосе.

Эксперт предупредил, что автомобилиста могут попросить показать на приборной панели, горит или нет лампочка ABS. Если да, то транспортное средство отвезут на штрафстоянку.