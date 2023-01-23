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С 23 января на четыре дня ограничен проезд по туннелю петербургской дамбы

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© Фото: Пресс-служба Дирекции КЗС

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С 23 по 26 января на петербургской дамбе вводят некоторые ограничения движения. Автомобилисты не смогут проехать по тоннелю.

В связи с проведением комплексного технологического обслуживание систем безопасности и управления тоннеля судопропускного сооружения С-1 водители не смогут проехать по некоторым участкам дамбы. Ограничение будет длиться на протяжение четырех дней, но с разных сторон. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. 

Так, 23 и 24 января проехать будет нельзя по транспортному отсеку Финской стороны, расположенному на внешнем кольце. После этого ограничение здесь должны снять. 

Однако 25 и 26 января  в транспортном отсеке Невской стороны на внутреннем кольце вступят в силу аналогичные ограничения.

В пресс-службе обратились к водителям с просьбой обращать внимание на дорожные разметки, знаки и отслеживать изменения на информационном табло. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, из-за ремонтных работ ночью 24 января петербургские автомобилисты не смогут воспользоваться участком КАД между ЗСД и Парашютной улицей. Ограничения будут вводить три раза.

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