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Петербургским автомобилистам рассказали об изменениях в правилах проезда через границу

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В скором времени петербургским автомобилистам, чтобы пересечь границу, придется заранее резервировать проезд.

Соответствующие поправки разработали в Государственной Думе Российской Федерации. Об этом пишет "Петроград".

О новых возможных нововведениях стало известно во вторник, 24 января. Тогда глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил документ, согласно которому граждане, желающие пересечь границу РФ на автомобиле должны заранее резервировать проезд на определенное время. 

Также уточняется, что на контрольных пунктах должны быть установлены специальные механизмы, осуществляющие принудительную остановку.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта текущего года.

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