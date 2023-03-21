Петербуржцам объяснили, как избежать сноса шлагбаума во дворе и защититься от пиратов платной парковки

На территории Санкт-Петербурга стали достаточно часто убирать нелегально установленные для защиты от пиратов платной парковки шлагбаумы во дворах. Для того, чтобы не возникло конфликтов с соседями или представителями власти нужно провести несколько законных процедур.

Задумывать об установке шлагбаумов во дворах горожане стали с введением платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Это помогло бы предотвратить использование свободного места пиратами платной парковки, которые хотят сэкономить на стоянке. Об этом пишет "Петроград".

Более того, такие шлагбаумы стали сносить. Например, их уничтожают недовольные соседи или органы исполнительной власти. Чтобы легально установить ограничители проезда, нужно провести собрание собственников жилья, после чего согласовать документацию в комитете по градостроительству и архитектуре.

Если же процедуры не соблюдены, шлагбаум могут снести по требованию любого недовольного жильца.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жителям Северной столицы рассказали, как пешие инспекторы борются со скрытыми номерами на платных парковках.