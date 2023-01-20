Ремонтные работы 24 января не позволят автомобилистам проехать на участке между ЗСД и Парашютной улицей

В связи с ремонтными работами петербургские автомобилисты не смогут воспользоваться участком КАД между ЗСД и Парашютной улицей ночью 24 января. Ограничения будут вводить три раза, каждое из них займет всего по 15 минут.

В ночь с 23 на 24 января 12-м километре КАД специалисты планируют монтировать металлическую опору над проезжей частью, в связи с чем на участке между ЗСД и Парашютной улицей будет введено три ограничения движения, которые будут действовать в разное время.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Так, первый раз на 15 минут дорогу перекроют с 01:30 до 01:45. Второй раз автомобилисты не смогут проехать по ремонтируемому участку с 02:30 до 02:45, а последний - с 03:30 до 3:45. В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отметили, что ночное время для проведения работ было выбрано не случайно, так как в эти часы наблюдается наименьшая загруженность и интенсивность движения.

Для удобства граждан на месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, световая сигнализация и водоналивные барьеры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с февраля петербургские автомобилисты столкнуться с повышением цены проезда на ЗСД по транспондерам.