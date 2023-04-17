Уставшие от ям на дорогах жители Петербурга просят Смольный признать их памятниками

Жители Петербурга попросили Смольный признать яму на проезжей части улицы Анциферовской объектом культурного наследия регионального значения. Возле ямы они поставили табличку «Памятник бездействию чиновников». Активисты утверждают, что улица была бесхозной. И лишь недавно появились документы, на основании которых разработан проект постановления о включении дороги в перечень городских.

Идея создания таблички принадлежит местной жительнице Нине Шпике. Она уверена, что охранять разбитую дорогу у чиновников получится лучше, чем содержать. К тому же, рядом расположен объект культурного наследия Таицкий водовод, который сейчас находится в плачевном состоянии. Нина Шпика отметила, что его чиновники просто охраняют, но не торопятся восстанавливать. Возможно, точно так же получится и с ямой на дороге.

Проблема некачественного дорожного покрытия характерна не только для этого района города. Весной, когда снег традиционно начал сходить вместе с асфальтом, горожане вновь начали жаловаться на многочисленные выбоины и колдобины. Но особенно много проблем весна добавила жителям намыва Васильевского острова. Ведь если в других районах можно выбирать дороги получше, то на намывах они – в дефиците, и ездить приходится по тем, что есть.

При этом, ситуацию усугубило стремительное таяние снега, из-за чего все ямы оказались под водой, образуя глубокие объемные лужи. Несколько таких «царских» луж даже пытались измерить корреспонденты «Фонтанки». Лужи были обнаружены в районе улиц Вадима Шефнера и на Вилькицком бульваре. Судя по фото и видео, каждая из них глубиной примерно по колено.

Сложившаяся ситуация с дорогами, конечно, не устраивает жителей Васильевского острова. Несколько лет назад они даже отправляли видеообращение к президенту, в котором попросили остановить застройку намыва, пока на нем не появятся нормальные ровные трассы. Активисты заявили, что жилье на намывах строится быстрее, что приводит к неадекватной нагрузке на существующую инфраструктуру. В дополнение к дорогам, они отметили дефицит соцобъектов и зеленых насаждений.

Однако ничего не поменялось до сих пор. Сегодня несколько девелоперов продолжают застраивать южную часть Васильевского острова, где живет уже более 15 тысяч человек. Кроме того, строится намыв в северной части, где к 2030-м годам будет жить почти 30 тысяч человек. Не веря в обещания застройщиков, местные жители пошли в суд, пытаясь доказать незаконность разрешения на строительство северного намыва.

Этих и других проблем можно было бы избежать, если бы власти допускали к реализации только хорошо продуманные проекты комплексного развития территорий, каким был, например, «Залив островов» компании «Зингер Девелопмент». В создании проекта участвовали международные эксперты, а потому он оказался четко выверенным как со стороны дорожной, так и со стороны социальной инфраструктур.

Компания предложила построить остров в акватории Финского залива в 5 км от «Лахта Центра». Он представлял собой целый автономный город с общей застройкой в 5,2 млн кв. м, в жизнедеятельности которого планировалось активно применять «зеленые» технологии.

Остров площадью 200 гектаров включал развитую улично-дорожную сеть, предполагалось даже строительство подземных трасс. Из соцобъектов компания предложила построить четыре школы, 12 детсадов, три медцентра, четыре спорткомплекса и несколько учреждений культуры.

С сушей остров планировалось связать с помощью выездов на Лахтинский проспект, а также удобной транспортной развязкой на территории «Лахта Центра». А сам экогород становился территорией, свободной от автомобилей, при этом для жителей хотели обустроить многочисленные пешеходные зоны с парками и велодорожками.

По острову планировалось запустить электрический общественный транспорт, трамваи и даже персональные микровагоны. А движение транспортных средств под землей контролировалось бы с помощью автоматизированных системам. На южном и северном намывах ничего подобного никогда не планировалось. Известно лишь, что в ближайшие несколько лет здесь должны построить 15 км дорог.

Будут ли отремонтированы уже существующие на намывах транспортные артерии, остается неизвестным. Вместо того, чтобы назвать конкретные даты, чиновники объяснили ямы погодой и физикой. По словам представителей «Дирекции транспортного строительства», снег тает, и вода оказывается в трещинах. А ночью вода замерзает и начинает «рвать» асфальт. В Дирекции заверили, что проводят анализ всех ям, к тому же, не так давно поменяли подход к выбору асфальтобетонных смесей. По их словам, на объектах, отремонтированных с 2015 года, ямы почти не образуются.