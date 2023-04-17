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Уставшие от ям на дорогах жители Петербурга просят Смольный признать их памятниками

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© Фото: скриншот видео группы "ВКонтакте" "Поребрик сити | Новости Санкт-Петербурга"

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Жители Петербурга попросили Смольный признать яму на проезжей части улицы Анциферовской объектом культурного наследия регионального значения. Возле ямы они поставили табличку «Памятник бездействию чиновников». Активисты утверждают, что улица была бесхозной. И лишь недавно появились документы, на основании которых разработан проект постановления о включении дороги в перечень городских.

Идея создания таблички принадлежит местной жительнице Нине Шпике. Она уверена, что охранять разбитую дорогу у чиновников получится лучше, чем содержать. К тому же, рядом расположен объект культурного наследия Таицкий водовод, который сейчас находится в плачевном состоянии. Нина Шпика отметила, что его чиновники просто охраняют, но не торопятся восстанавливать. Возможно, точно так же получится и с ямой на дороге.

Проблема некачественного дорожного покрытия характерна не только для этого района города. Весной, когда снег традиционно начал сходить вместе с асфальтом, горожане вновь начали жаловаться на многочисленные выбоины и колдобины. Но особенно много проблем весна добавила жителям намыва Васильевского острова. Ведь если в других районах можно выбирать дороги получше, то на намывах они – в дефиците, и ездить приходится по тем, что есть.

При этом, ситуацию усугубило стремительное таяние снега, из-за чего все ямы оказались под водой, образуя глубокие объемные лужи. Несколько таких «царских» луж даже пытались измерить корреспонденты «Фонтанки». Лужи были обнаружены в районе улиц Вадима Шефнера и на Вилькицком бульваре. Судя по фото и видео, каждая из них глубиной примерно по колено.

Сложившаяся ситуация с дорогами, конечно, не устраивает жителей Васильевского острова. Несколько лет назад они даже отправляли видеообращение к президенту, в котором попросили остановить застройку намыва, пока на нем не появятся нормальные ровные трассы. Активисты заявили, что жилье на намывах строится быстрее, что приводит к неадекватной нагрузке на существующую инфраструктуру. В дополнение к дорогам, они отметили дефицит соцобъектов и зеленых насаждений.

Однако ничего не поменялось до сих пор. Сегодня несколько девелоперов продолжают застраивать южную часть Васильевского острова, где живет уже более 15 тысяч человек. Кроме того, строится намыв в северной части, где к 2030-м годам будет жить почти 30 тысяч человек. Не веря в обещания застройщиков, местные жители пошли в суд, пытаясь доказать незаконность разрешения на строительство северного намыва.

Этих и других проблем можно было бы избежать, если бы власти допускали к реализации только хорошо продуманные проекты комплексного развития территорий, каким был, например, «Залив островов» компании «Зингер Девелопмент». В создании проекта участвовали международные эксперты, а потому он оказался четко выверенным как со стороны дорожной, так и со стороны социальной инфраструктур.

Компания предложила построить остров в акватории Финского залива в 5 км от «Лахта Центра». Он представлял собой целый автономный город с общей застройкой в 5,2 млн кв. м, в жизнедеятельности которого планировалось активно применять «зеленые» технологии.

Остров площадью 200 гектаров включал развитую улично-дорожную сеть, предполагалось даже строительство подземных трасс. Из соцобъектов компания предложила построить четыре школы, 12 детсадов, три медцентра, четыре спорткомплекса и несколько учреждений культуры.

С сушей остров планировалось связать с помощью выездов на Лахтинский проспект, а также удобной транспортной развязкой на территории «Лахта Центра». А сам экогород становился территорией, свободной от автомобилей, при этом для жителей хотели обустроить многочисленные пешеходные зоны с парками и велодорожками.

По острову планировалось запустить электрический общественный транспорт, трамваи и даже персональные микровагоны. А движение транспортных средств под землей контролировалось бы с помощью автоматизированных системам. На южном и северном намывах ничего подобного никогда не планировалось. Известно лишь, что в ближайшие несколько лет здесь должны построить 15 км дорог.

Будут ли отремонтированы уже существующие на намывах транспортные артерии, остается неизвестным. Вместо того, чтобы назвать конкретные даты, чиновники объяснили ямы погодой и физикой. По словам представителей «Дирекции транспортного строительства», снег тает, и вода оказывается в трещинах. А ночью вода замерзает и начинает «рвать» асфальт. В Дирекции заверили, что проводят анализ всех ям, к тому же, не так давно поменяли подход к выбору асфальтобетонных смесей. По их словам, на объектах, отремонтированных с 2015 года, ямы почти не образуются.

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