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Возведением первого этапа Южной широтной магистрали в Петербурге до 2027 года будет заниматься АО "ВАД"

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© Фото: пресс-служба Смольного

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В Петербурге подписали государственный контракт на возведение первого этапа Южной широтной магистрали. Известно, что работы планируется закончить до 2027 года.

Девятого февраля в пресс-службе администрации Петербурга рассказали, что город подписал контракт с организацией АО "ВАД", согласно которому будут проведены строительство и реконструкция в рамках первого этапа Южной широтной магистрали.

Так, за несколько лет подрядчик должен будет построить два участка дороги от Петербургского шоссе до развязки с шоссе Подбельского и от Сарицкой улицы, а также до развязки с Петербургским шоссе.

Фото: пресс-служба Смольного

Уточняется, что в рамках первого этапа строительства специалисты возведут три развязки и три путепровода, которые будут проходить через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направления, а также в створе Петербургского шоссе.

В общей сложности строящиеся и реконструированные участки дорого займут семь километров. Известно, что на магистрали будет предусмотрено от четырех до шести полос движения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в на строительство Южной широтной магистрали в Северной столице выделят более 20 миллиардов рублей.

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