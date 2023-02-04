Жителям Петербурга объяснили, как пешие инспекторы борются со скрытыми номерами на платных парковках

Платные парковки Петербурга начали периодически проверят пешие инспекторы, которые выслеживают автомобилистов, пытающихся обойти систему и заклеивающих номера своих машин.

Так, в ходе рейдов на платных парковках в Адмиралтейском и Центральном районах города уже неоднократно встречались случаи, когда специалисты обнаруживали прикрепленные на номера медицинские маски, перчатки, бумагу и снег. Об этом сообщает "МК в Питере".

Также в мероприятиях участвуют сотрудники из комитета по транспорту Петербурга. Как рассказал зампредседателя ведомства Алексей Гончаров, избавленные от посторонних предметов номера берет на контроль специальная машина, оборудованная комплексами фото и видеофиксации. Каждые 15 минут она проезжает и, если, транспорт все еще находится в зоне парковки без талончика на оплату, то водитель получит штраф в размере трех тысяч рублей.

Также Гончаров добавил, что в настоящее время также актуален вопрос о преследовании тех, кто вовсе снимает номерные знаки со своих автомобилей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с первого февраля на улицах Петерюбурга начал работать особый патруль, отслеживающий скрытые номера на платных парковках.