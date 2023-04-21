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В Петербурге более 300 тысяч мусульман с ночи начали праздновать Ураза-байрам

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© Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

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С 20 на 21 апреля в Петербурге мусульмане начали отмечать одно из главных событий ислама Ураза-байрам. В общей сложности у Соборной мечети собралось более 200 тысяч верующих.

Известно, что Ураза-байрам знаменует завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан. С праздником мусульман поздравили в пресс-службе Смольного.

Согласно традиции, большая часть граждан приходит на службу в Соборную мечеть, где, согласно предварительным данным, собралось около 200 тысяч мусульман. Часть из них слушали службу на улице, так как в помещении мест уже не было. Всего празднование разделили более 300 тысяч верующих во всем городе. Об этом рассказало Духовное управление мусульман СПб и СЗ России. 

В связи с празднованием на улицах временно ограничивали движение рядом со станцией метро "Горьковская" и Соборной мечетью, а также недалеко от станции метро "Садовая". На разных участках дорог с ночи наблюдались пробки. Например, заторы встречались на улице Парашютная, Куйбышева и Дивенская. Также временно были закрыты некоторые станции метро, в частности "Горьковская". 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ближайшее время россияне без визы смогут отправиться в некоторые страны Персидского залива, куда раньше так просто попасть было нельзя. В связи с этим гражданам напомнили правила поведения, которые помогут избежать неловких ситуаций. 

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