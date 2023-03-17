Россиянам объяснили, как не попасть в неловкую ситуацию при посещении арабских стран

В настоящее время МИД РФ готовится подписать соглашения о безвизовом въезде для россиян с 11 странами, куда раньше попасть было не так просто. Среди новых мест, где смогут побывать граждане, перечислены страны Персидского залива. Важно помнить, что в каждой из них есть свои особенности культуры.

В частности, россияне смогут отправиться без визы в Оман, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию, но при этом должны соблюдать некоторые правила, чтобы отдых прошел спокойно и без неловких ситуаций. Об этом напомнил "МК в Калининграде".

Так, при отправлении на пески Аравийского полуострова нужно помнить о дресс-коде. Для женщин это может быть свободная одежда, закрывающая тело, например длинная юбка или широкие джинсы. Также девушкам нужно подумать о головном уборе в виде платка. Мужчинам же главное не носить шорты выше колен.

Туристам нельзя оскорблять Аллаха, пророка Мухаммеда или любого из христианских и иудейских посланников, а также не говорить плохо о местных правителях. Кроме того, путешественникам стоит помнить о том, что нельзя распивать алкоголь у всех на виду.