В Петербурге «поплыл» намыв. Весенний потоп спровоцировал пробки на Васильевском острове

Петербуржцы на этой неделе столкнулись с масштабным потопом на улицах города, после того как столбик термометра поднялся почти на 10 градусов и выпавшие на выходных 9 см снега начали усиленно таять. Особенно большие проблемы это принесло жителям Васильевского острова, где половодье затопило въезд на намыв, соединяющий улицу Вадима Шефнера с Морской набережной. Из-за этого по утрам и вечерам здесь возникают пробки.

В СМИ ситуацию уже окрестили «водным беспределом». А «Фонтанка» опубликовала фото целого «моря», разлившегося на Вилькицком бульваре. Отметим, последствия любых капризов погоды в этом районе усугубляет отсутствие развитой дорожной инфраструктуры и, по всей видимости, нормально работающей ливневой канализации.

В целом же, отставание не только в этом, но и в строительстве другой социально важной инфраструктуры – давняя и годами не решаемая проблема южного намыва. И это одна из причин, по которой жители острова выступили против создания еще одной искусственной территории в северной части Василеостровского района.

Школ, детсадов, больниц здесь уже давно не хватает на всех. Горожане подсчитали, что на Васильевском острове дефицит мест в детсадах в сравнении с нормативами градостроительного проектирования составляет 32%. Не лучше обстоят дела и с другими соцобъектами. На практике это выливается в очереди к врачам и переполненные классы, где учится по 40 детей. Власти в разные годы неоднократно обещали исправить ситуацию, но по факту на намывах сегодня действует лишь один частный детсад, а строительство школы началось только в этом году.

К тому же местные жители не захотели лишаться вида на Финский залив, который загородят новостройки, и заявили, что страдают от деятельности застройщика – Группы ЛСР. В прошлом году они пожаловались на шум и пыль от строительных работ и даже написали несколько заявлений в полицию. А летом в соцсетях было опубликовано видео с целой песчаной бурей, которая с ветром распространялась с места строительства намыва в сторону жилых домов.

Всех этих проблем можно было бы избежать, если бы в Смольном стали более требовательны к застройщикам, как это происходит в Москве. Там мэр Сергей Собянин пригрозил строительному бизнесу запретом на реализацию проектов, если тот откажется выполнять социальные обязательства. Поэтому в столице застройщики регулярно строят и передают городу детсады и школы. Например, в этом году они должны передать на баланс 89 школ и детсадов, которые примут 36,5 тысячи детей.

Но, несмотря на разницу в подходе, и в Петербурге находятся инвесторы, которые предлагают подобные комплексные проекты с учетом всех потребностей будущих жильцов. Один из них, кстати, планировали реализовать на намывных территориях. Правда, в отличие от южного намыва, это был бы полностью автономный остров, жителям которого не пришлось бы пользоваться инфраструктурой соседних районов.

Компания «Зингер Девелопмент» предложила построить остров в 200 гектаров в акватории Финского залива. Идея проекта заключалась в создании экогорода, на примере которого можно увидеть, как «зеленые» технологии и различные инновации влияют на качество жизни. Еще одна идея касалась появления «пешеходного города», когда приоритет отдается людям, а не автомобилям. Поэтому в «Заливе островов» трассы планировалось строить под землей и делать их многоуровневыми, а для горожан создавать множество прогулочных зон, парки и велодорожки.



Фото: Скрин https://megalinestroy.ru/investicionnye-proekty/



Общая площадь застройки на острове, согласно проекту, должна была составить 5,2 млн кв. м, из которых 2,4 млн кв. м отводилось под жилье, 1 млн кв. м – под соцобъекты, 1,8 млн кв. м – под коммерческую застройку, включая апартаменты, отели, объекты культуры и спорта, а также подземный паркинг.

Озеленение экогорода шло в прямом смысле сверху донизу: зеленые зоны предполагались даже на крышах и на фасадах зданий в виде вертикальных садов. Принцип экологичности чувствовался во всем: транспорт должен был ездить только на экологически чистых видах топлива, а очищению воздуха способствовали микроводоросли.

Очевидно, что сегодня будущее за подобными проектами, а ответственные застройщики должны сразу учитывать, где жильцы будут получать медицинские, образовательные и другие услуги, и по каким дорогам ездить. Ведь, потратив значительные средства на жилье, люди хотят видеть вокруг благоустроенную территорию, в которой комфортно и приятно жить, да и в целом все чаще отдают предпочтение именно концептуальным проектам.



