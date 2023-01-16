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Дорожники занялись строительством развязки с Мурманским шоссе в Кудрово

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© Фото: Telegram-канал Dorogi_lo

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Во Всеволожском районе Ленобласти начали проводить работы по строительству развязки с Мурманским шоссе.

Известно, что специалисты работают в Кудрово, где уже начали готовить площадку по стапель, который станет своего рода рельсами для пролёта будущего путепровода. Об этом сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству47-ого региона.

Отмечается, что в ближайшее время дорожники также планируют расширить уже имеющиеся опоры, так как сейчас они слишком узкие, - им добавят еще несколько свай. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что почти 9 миллиардов рублей из федерального бюджета в текущем году получит Санкт-Петербург на строительство и ремонт дорог. Известно, что часть мероприятий будет проведено в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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