Отчеты разошлись с реальностью. Комтранс Петербурга рассказал о выгодах платных парковок, но ему не поверили

Комитет по транспорту Петербурга продолжает отчитываться об успехах внедрения платных парковок и начинает расширять их на Петроградский район, Васильевский и Крестовский острова. Понимая, что решение не самое популярное, чиновники стремятся представить его в выгодном свете и обещают послабления местным жителям.

В комитете отметили, что начнут выдачу парковочных разрешений жителям Василеостровского и Петроградского районов за два месяца до начала действия новых парковочных зон. Разрешения получат все жители районов зоны платной парковки, в то время как раньше такие разрешения выдавались только жителям улиц, включенным в состав специального адресного перечня. Кроме того, платного парковочного пространства на намывах не будет, а это порядка 30 улиц западнее Наличной улицы.

А недавно Комтранс выпустил пресс-релиз, в котором рассказал, как введение платных парковок в Центральном районе в прошлом году сказалось на загруженности улиц. По данным комитета в феврале 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года она снизилась на 8%. Вместе с тем, период вечернего «часа пик» сократился на 40 минут, скорость движения общественного транспорта выросла, а экстренные службы стали прибывать быстрее.

Комитет сравнил и данные по ДТП: в 2022 году по сравнению с 2019-м сокращение происшествий в Центральном районе составило 38,5%, а в Адмиралтейском – 37,5%. Чиновники пояснили, что не стали брать для сравнения данные за 2020 и 2021 годы, поскольку тогда пассажиропоток был ниже из-за COVID-19.

Однако в петербургских медиа решили проанализировать цифры иначе, посчитав, что некорректно сравнивать данные за пару месяцев действия платной парковки в Адмиралтейском районе в 2022 году с данными по авариям в этом же районе за весь 2019 год. Они сравнили цифру со средней по городу.

«Еще более наглядно будет сравнить ноябрь 2022 года с ноябрем 2021 го. Тогда окажется, что по Центральному и Адмиралтейскому районам вместе число ДТП выросло на 20%, в то время как по остальному городу зафиксировано снижение на 12%», – пишут «Санкт-Петербургские ведомости» на основе материалов сайта dtp-stat.ru.

А на основе другого источника аварийности — stat.gibdd.ru — при сопоставлении итогов 2022 года с 2019-м в Центральном районе, выходит, что количество ДТП выросло на 15%. Сомнителен и отчет Комтранса о сокращении трафика. Ведь те же СМИ регулярно сообщают о 7-10-балльных пробках в часы пик даже без снегопадов и дождя. Так, утром 4 апреля «Фонтанка» рассказала о больших пробках в Невском районе, где заторы случились на КАДе перед Вантовым мостом, на улице Народной и на части Мурманского шоссе.

А вот тот факт, что введение платных парковок «нагрузило» общественный транспорт, сомнений не вызывает. По данным самого Комтранса, среднесуточный пассажиропоток в рабочие дни на всех станциях метрополитена в феврале 2023 года к февралю 2022 года вырос на 13%. Причем, треть роста пришлась как раз на станции метро в зоне платной парковки.

Однако, ничего хорошего автомобилистам, пересевшим на общественный транспорт, это не принесло. Ведь в прошлом году в Петербурге оптимизировали маршрутную сеть, серьезно сократив все популярные маршруты. А те, что пустили взамен, по мнению горожан, идут крайне неудобно, да, к тому же, на них бывает дефицит автобусов.

Для решения транспортных проблем Петербургу мог бы последовать по пути Москвы. Для столицы характерны ускоренные темпы строительства метро, повсеместное возведение транспортно-пересадочных узлов и создание выделенных полос для общественного транспорта, что помогает избежать пробок. Платные парковки там тоже есть, но с учетом развитой транспортной инфраструктуры, для москвичей-автомобилистов не составляет проблемы пересесть на метро и автобусы.

Столичный житель при желании может оставить автомобиль на перехватывающей парковке в составе пересадочного узла и поехать в центр города, например, на автобусе. Так он действительно сэкономит средства и нервы, ведь ему не придется ехать в переполненном салоне, а пересесть на другой вид транспорта он сможет в следующем ТПУ.

Фото: сайт мэрии Москвы

В Петербурге целую сеть из таких пересадочных узлов в 2021 году предложила построить компания «Мегалайн». Инвестор заявил амбициозный проект из 61 ТПУ с парковками и остановками общественного транспорта, включая станции метро. Проект обещал решить сразу несколько проблем: сократить время пассажиров в пути, повысить доступность всех видов пассажирского транспорта и его комфорт, а также уровень безопасности перевозок.

Наряду с парковками и остановками, в ТПУ появились бы магазины, кафе, услуги попутного обслуживания, филиалы банков, МФЦ и другая подобная инфраструктура. Строительство первоочередных ТПУ, предложенных инвестором, позволило бы создать около 4 тысяч рабочих мест. Результатом реализации проекта стало бы сокращение пробок и времени пересадок с одного вида транспорта на другой. Однако этот проект остался только на бумаге: заключив соглашение с инвестором, Смольный уже через год расторг его.

Между тем, в Ленобласти строительство одного из первых ТПУ в Кудрово все ближе. Сейчас там возводят транспортную развязку на Мурманском шоссе, которую свяжут с будущим узлом. А профинансирует его строительство то же ООО «Мегалайн». Компания вложит в проект 20 млрд рублей, и, возможно, благодаря ему удастся хотя бы частично разгрузить станцию метро «Дыбенко», куда сегодня устремляются потоки местных жителей в надежде быстрее добраться до центра Петербурга.