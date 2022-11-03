  • 3 Ноябрь 2022
USD 03.11.2022 61.6175 0.1900
USD ММВБ 13:30 62.0909  
EUR 03.11.2022 60.9216 -0.0452
EUR ММВБ 13:30 60.5531  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Прогресс наступает: владельцам компенсируют собственность, чтобы на месте гаражей возвести ТПУ

Автор:


© Фото: сайт Дирекции по развитию транспортной системы

Темы дня

Санкт-Петербург получит от Ленобласти свыше 256 млн рублей. Эти средства направят на компенсацию владельцам земельных участков в Кудрово и гаражей на них. На месте изъятой собственности развернется масштабная стройка. Недалеко от ТРК «Мега-Дыбенко» возведут станцию метро, депо, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и многое другое.

В Кудрово продолжается подготовка к реализации крупного инфраструктурного проекта. Для динамично развивающегося района он будет иметь большое значение. Сейчас ведется изъятие земель, владельцам компенсируют их из бюджета Ленобласти. К 2029 году территория полностью преобразится.

Ранее сообщалось, что администрация Ленобласти заключила госконтракт на строительство развязки между Кудрово и трассой Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). Объект появится в районе ТРК «Мега-Дыбенко». Развязка станет частью транспортно-пересадочного узла «Кудрово». Она обеспечит транспортную связь двух регионов, а ТПУ позволит комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Причем, дорогу будут строить за счет инфраструктурного кредита в размере 4 млрд рублей, а вот узел собирается за 60 млрд рублей возвести петербургский инвестор.

Соглашение между Ленобластью и компанией «Мегалайн» было подписано на ПМЭФ-2022. Проект был разработан в 2018 году, в текущем году под него выделили средства. Помощь инвестора поможет области сэкономить бюджетные средства и направить их на другие социально значимые проекты.

«За счет создания современного хаба значительно сократится время, необходимое пассажирам на пересадку, улучшится комфорт и безопасность пользования системой общественного транспорта в целом. В ТПУ появится большое количество разнообразных объектов социально-бытовой инфраструктуры и, естественно, тысячи новых рабочих мест. Это, в свою очередь, позволит снизить маятниковую миграцию и нагрузку на улично-дорожную сеть Ленобласти и Петербурга», – разъяснил гендиректор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Такая помощь не помешала бы и Петербургу, где программу развития сети ТПУ разработали еще 8 лет назад. В прошлом году город также заключил соглашение с «Мегалайн», инвестор был готов вложить в проект 186 млрд рублей. Однако со стартом транспортной реформы в администрации Петербурга потеряли интерес к перспективе реализовать крупнейший инвестпроект.

В то же время в Ленобласти любые возможности развития инфраструктуры сейчас в приоритете. Правительство региона уже подготовило проект постановления о передаче земельных участков под 2 вестибюля, электродепо с рельсовыми и автодорожным подходами, а также вентиляционные шахты в рамках продолжения линии метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово. Строительство дорожной развязки с трассой Р-21 «Кола» планируют начать уже текущей осенью, а построить метро и ТПУ – к 2029 году.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram