Прогресс наступает: владельцам компенсируют собственность, чтобы на месте гаражей возвести ТПУ

Санкт-Петербург получит от Ленобласти свыше 256 млн рублей. Эти средства направят на компенсацию владельцам земельных участков в Кудрово и гаражей на них. На месте изъятой собственности развернется масштабная стройка. Недалеко от ТРК «Мега-Дыбенко» возведут станцию метро, депо, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и многое другое.

В Кудрово продолжается подготовка к реализации крупного инфраструктурного проекта. Для динамично развивающегося района он будет иметь большое значение. Сейчас ведется изъятие земель, владельцам компенсируют их из бюджета Ленобласти. К 2029 году территория полностью преобразится.

Ранее сообщалось, что администрация Ленобласти заключила госконтракт на строительство развязки между Кудрово и трассой Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). Объект появится в районе ТРК «Мега-Дыбенко». Развязка станет частью транспортно-пересадочного узла «Кудрово». Она обеспечит транспортную связь двух регионов, а ТПУ позволит комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Причем, дорогу будут строить за счет инфраструктурного кредита в размере 4 млрд рублей, а вот узел собирается за 60 млрд рублей возвести петербургский инвестор.

Соглашение между Ленобластью и компанией «Мегалайн» было подписано на ПМЭФ-2022. Проект был разработан в 2018 году, в текущем году под него выделили средства. Помощь инвестора поможет области сэкономить бюджетные средства и направить их на другие социально значимые проекты.

«За счет создания современного хаба значительно сократится время, необходимое пассажирам на пересадку, улучшится комфорт и безопасность пользования системой общественного транспорта в целом. В ТПУ появится большое количество разнообразных объектов социально-бытовой инфраструктуры и, естественно, тысячи новых рабочих мест. Это, в свою очередь, позволит снизить маятниковую миграцию и нагрузку на улично-дорожную сеть Ленобласти и Петербурга», – разъяснил гендиректор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Такая помощь не помешала бы и Петербургу, где программу развития сети ТПУ разработали еще 8 лет назад. В прошлом году город также заключил соглашение с «Мегалайн», инвестор был готов вложить в проект 186 млрд рублей. Однако со стартом транспортной реформы в администрации Петербурга потеряли интерес к перспективе реализовать крупнейший инвестпроект.

В то же время в Ленобласти любые возможности развития инфраструктуры сейчас в приоритете. Правительство региона уже подготовило проект постановления о передаче земельных участков под 2 вестибюля, электродепо с рельсовыми и автодорожным подходами, а также вентиляционные шахты в рамках продолжения линии метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово. Строительство дорожной развязки с трассой Р-21 «Кола» планируют начать уже текущей осенью, а построить метро и ТПУ – к 2029 году.