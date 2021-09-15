Ленобласть получит 8,5 млрд рублей на дорожную инфраструктуру Всеволожского района

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник, 14 сентября, встретился с жителями Всеволожского района и обозначил направления развития района. Глава региона заявил, что Ленобласть отправила заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 8,5 млрд рублей под 3% годовых. Дрозденко отметил, что в случае одобрения эти деньги пойдут на строительство дорог и развязок Всеволожского района. Об этом написали в интернет-газете ivbg.ru.

«Мы полностью рассчитали все необходимые затраты и направили заявки в федеральные ведомства. Эти деньги будут направлены на решение самых острых вопросов именно Всеволожского района», — заявил глава Ленобласти.

В частности, средства будут выделены на строительство развязки около «Мега Дыбенко» в Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе и на транспортный обход Мурино в створе Пискаревского проспекта.

На данный момент полные сметы и заявки отправлены в федеральные ведомства.