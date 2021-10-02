Петербург получит около 97 млрд рублей на покупку новых вагонов метро

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров проработать вопрос по строительству станции метро «Кудрово». Глава государства утвердил перечень поручений, который был составлен по итогам совещания, где обсуждались вопросы развития транспортного узла.

Таким образом, Северная столица должна получить из Фонда национального благосостояния 96,5 млрд рублей. Деньги необходимо потом будет вернуть. Все эти средства пойдут на закупку 950 вагонов для городской подземки в период с 2022-2024 года.

Кроме того, власти Петербурга и Ленинградской области должны будут предоставить до 30 ноября предложения по развитию станции метро «Кудрово», а также строительства электродепо «Правобережное» в Ленобласти.

Помимо этого, на подключение ЗСД к Широтной магистрали и созданию развязки с Витебским проспектом выделят 6 млрд рублей. Эти средства разделят на 2 части: 3 млрд в 2022 году и столько же в 2023.