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На ремонт и строительство дорог Северная столица получит почти 9 млрд

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© Фото: Baltphoto

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В текущем году российское правительство направит Санкт-Петербургу почти 9 миллиардов на строительство и ремонт дорог.

В пресс-службе Смольного рассказали, что всего за 2023 год из федерального бюджета Северная столица получит 8,9 миллиардов на ремонт дорог, строительство новых развязок и транспортных объектов.

Так, например, деньги направят на подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом, а также на строительство Южной широтной магистрали.

Кроме того, благодаря финансированию, будут выполнены работы на Петрозаводском шоссе и осуществлено строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

В пресс-службе отметили, что часть мероприятий будет проведено в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году еще два района Санкт-Петербурга пополнятся новой зоной платной парковки. 

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