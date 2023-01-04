Петербуржцам рассказали, когда заработает платная парковка в Петроградской районе

В этом году еще один район города пополнится новой зоной платной парковки. Речь идет о Петроградской стороне.

Платную парковку в Петроградском районе планируют запустить уже в июле 2023 года. Известно, что для машин будет подготовлено 10 691 место. Об этом в беседе с "Петербургским дневником" рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков. Кроме того, в четвертом квартале года платная парковка, рассчитанная на 19 276 машино-мест, появится и на территории Василеостровского района.

В общей сложности за текущий год зона платной парковки должна пополниться еще примерно 31 300 парковочными местами на 306 улицах.

Сейчас зона платной парковки успешно функционирует в Адмиралтейском и Центральном районах. Вице-губернатор отметил, что благодаря этому время прибытия экстренных служб уменьшилось в два раза, а также на четверть сократилось число ДТП. Кроме того, вечерний час пик в сравнении, например, с 2019 годом сократился более чем на 30 минут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с 1 января текущего года льготные абонементы для жителей зоны платной парковки расширены. Теперь парковочное разрешение распространяется на весь район, а не только на муниципальный округ.