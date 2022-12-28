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В Петербурге с Нового года будут расширены льготные абонементы жителей зоны платной парковки

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге с 1 января 2023 будут расширены льготные абонементы для жителей зоны платной парковки. С Нового года парковочное разрешение будет распространяться на весь район, а не только на муниципальный округ.

Глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал, что провел ряд встреч с жителями районов, в которых уже функционирует зона платной парковки. На встрече петербуржцы отметили, что им необходима возможность бесплатно оставлять машины не только рядом с домом, но и возле социальных объектов. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Енокаев отметил, что многие жители Центрального и Адмиралтейского районов “понимают и осознают смысл и цель внедрения платной парковки”. По его словам, петербуржцы готовы сменить привычки и пересесть на общественный транспорт. Однако “не всегда развитость территорий и транспортной инфраструктуры этому способствует”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге за неделю прошла вторая встреча главы комитета по транспорту Валентина Енокаева с жителям Адмиралтейского района по вопросам платной парковки.

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