Глава комитета по транспорту Енокаев подвел итоги двух встреч с жителями Адмиралтейского района по вопросам работы платной парковки

В Петербурге за неделю прошла вторая встреча главы комитета по транспорту Валентина Енокаева с жителям Адмиралтейского района по вопросам платной парковки.

Валентин Енокаев рассказал, что во встрече приняли участие 70 человек. В ходе встречи он ответил на все интересующие вопросы петербуржцев, задал свои и выслушал их мнения. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Он заявил , что в буквальном смысле “взял на карандаш” все озвученное на встрече. Он намерен с коллегами детально разобраться в каждом случае. По его словам, люди сталкиваются со многими непонятными ситуациями. Например, проблема получения согласия других собственников дитля и другие.

Глава комитет отметила, что жители попросили рассмотреть возможность организации бесплатной парковки возле социальных объектов в границах районах. Также жители попросили ведомство увеличить бесплатный период пребывания на платной парковке и сократить перечень документов для процедуры оформления разрешения жителя.

Кроме того, на встрече с Енокаевым жители подняли ряд других важных вопросов, касающихся организации движения после расширения зоны платной парковки. Также жители затронули тему штрафов и их обжалование.

Чиновник заявил, что он лично занимается рассмотрением административных дел по нарушениям в зоне действия знаков 3.27 “Остановка запрещена” и 3.28 “Стоянка запрещена”, поэтому необоснованно выписанные штрафы – отменяются. Кроме того, он напомнил, что любой житель обжалующий штраф может присутствовать при рассмотрении дела. Для этого требуется только включить соответствующий пункт в текст обжалования.

Енокаев рассказал, что у каждого муниципалитета есть свои особенности, которые также учитываются. Он считает необходимым проведением таких встречи с жителями каждого муниципалитета. Такие собрания помогут разработать комплексные решения проблем для всех.

Глава комитета по транспорту подытожил, что после двух встреч можно сделать выводы о кардинально отличающихся мнениях жителей в границах зоны платной парковки. Часть из них считают такие изменения позитивными, а другие наоборот выступают против.