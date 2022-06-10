Со строительства «коричневой» линии метро хотят взять 350 млн рублей

В Петербурге могут урезать лимит финансирования строящейся «коричневой» линии метрополитена. В настоящее время соответствующий проект городской администрации проходит антикоррупционную экспертизу.

Финансирование строительных работу могут уменьшить на 350 миллионов рублей, которые направят на строительство Депо Южное и полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции «Технологический институт-1». В пояснительной записке к документу уточняется, что необходимость урезать финансирование вызвана значительным удорожанием стоимости оборудования из-за сложившейся макроэкономической ситуации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что между станциями «Путиловская» и «Казаковская» завершили пробойку тоннелей.