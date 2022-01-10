В Петербурге между станциями метро «Казаковская» и «Путиловская» завершили сбойку тоннелей

Сбойку тоннелей между будущими станциями метро «Казаковская» и «Путиловская» завершили в Петербурге. Об этом 10 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

На сегодняшний день в демонтажную камеру вошел проходческий комплекс, соединив новые станции «коричневой» ветки.По второму пути тоннель также пройден.

«Сбойка тоннелей – очень важный этап. Фактически это соединение двух будущих станций, а значит, мы уже можем говорить не об отдельных шахтах, а о формировании новой коричневой ветки петербургского метро. Это знаковое для города событие показывает, что новый подрядчик – «Метрострой Северной Столицы» смог в кратчайшие сроки наладить работу коллектива, обеспечить его материалами и оборудованием», – рассказал горожанам губернатор Петербурга Александр Беглов.

Запуск станций метро «Юго-Западная» и «Путиловская» намечен на 2024 год. Также в этом году начнется проходка перегонного тоннеля станции «Брестская».