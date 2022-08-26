К началу учебного года в Петербурге станут чаще ходить поезда в метро

В ночь на 1 сентября петербургское метро перейдет на график движения поездов с уменьшенным интервалом движения.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, корректировка скорее носит сезонный характер. Со 185 до 205 единиц увеличивается количество составов, которые курсируют по линиям подземки. Для удобства пассажиров уменьшили интервалы между поездами.

Представители метрополитена уточнили, что переход на обновленный график связан с традиционный увеличением пассажиропотока после каникул и отпусков.

Кроме того, в метро организуют зонное движение поездов на фиолетовой и зеленой ветках. Это поможет сократить среднее время ожидания состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в правительстве Петербурга продлили контракт с МСС на строительство метро. В течение десяти лет нужно освоить средства на прокладку тоннелей и новые станции. Сумма финансирования составит 602 млрд рублей, а в контракте заявлены 37 объектов.