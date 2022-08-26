  • 26 Август 2022
USD 27.08.2022 60.0924 +0.3225
USD ММВБ  
EUR 27.08.2022 59.8784 +0.2801
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

К началу учебного года в Петербурге станут чаще ходить поезда в метро

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В ночь на 1 сентября петербургское метро перейдет на график движения поездов с уменьшенным интервалом движения.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, корректировка скорее носит сезонный характер. Со 185 до 205 единиц увеличивается количество составов, которые курсируют по линиям подземки. Для удобства пассажиров уменьшили интервалы между поездами.

Представители метрополитена уточнили, что переход на обновленный график связан с традиционный увеличением пассажиропотока после каникул и отпусков.

Кроме того, в метро организуют зонное движение поездов на фиолетовой и зеленой ветках. Это поможет сократить среднее время ожидания состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в правительстве Петербурга продлили контракт с МСС на строительство метро. В течение десяти лет нужно освоить средства на прокладку тоннелей и новые станции. Сумма финансирования составит 602 млрд рублей, а в контракте заявлены 37 объектов.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    26.08.22
    Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти
    25.08.22
    В Петербурге открылись курсы для переподготовки специалистов
    23.08.22
    АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии
    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона
    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram