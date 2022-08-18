В правительстве Петербурга продлили контракт с МСС на строительство метро

До 2023 года власти Петербурга продлили контракт с компанией "Метрострой Северной столицы" на строительство новых станций метрполитена. Об этом сообщает NSP.

В течение десяти лет нужно освоить средства на прокладку тоннелей и новые станции. Сумма финансирования составит 602 млрд рублей, а в контракте заявлены 37 объектов. Как сообщает издание, до конца этого года МССС и Смольный собираются подписать дополнительное соглашение по участкам, где хотят построить станции. Они коснутся перегонов от "Беговой" до "Планерной", участка от "Путиловской" до "Каретной", участк2 "Кудрово" - электродепо "Правобережная" и "Комендантский проспект" "Шуваловский проспект".

Также в Смольном обещали, что к 2030 году в Петербурге откроют 21 новую станцию метро. В 2024-2030 годах развитие метрополитена в городе значительно ускорится.