Ленобласть выделит Петербургу более 265 млн рублей для строительства станции метро в Кудрово

Ленинградская область перечислит в бюджет Петербурга более 265 миллионов рублей в рамках подготовки к строительству станции метро “Кудрово”.

Средства пойдут в первую очередь на выкуп участков под размещение относящихся к станции строений. Так, планируется построить два вестибюля, электродепо с рельсовыми и автодорожным подходами, а также вентиляционные шахты.

В начале 2022 года КРТИ Петербурга уже приступил к проектированию объекта. Для завершения работ необходимо провести изъятие земель в.

Деньги уже заложены в бюджет Ленобласти на 2023 на плановый период 2024, 2025 годов. Они будут потрачены на выплату компенсации владельцам изымаемых под нужды строительства метро земельных участков. А также на выплату владельцам гаражей и на финансирование работ по сносу гаражей. Об этом пишет “ДП”.

Напомним, что строительство станции метро “Кудрово” планируют начать в 2023-м году, а сдать объект планируется к 2029-му году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023-м году "Метрострой" начнет работы по продолжению зеленой ветки от станции “Беговая” до станции “Планерная”