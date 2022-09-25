Открытие новых станций метро в Петербурге тормозит сокращение финансирования и отмена ночных смен в МССС

Смольный заявил о планах по увеличению объемов строительства новых станций метрополитена в 2023 году, однако неизвестно, как это именно будет реализовано на фоне того, что ранее администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым приняла решение сократить расходы на строительство новых станций с 55 млрд рублей до 30 млрд рублей.

Кроме того, АО «Метрострой Северной Столицы» решила отказаться от ночных смен, а ведь именно в это время суток начинается активная работа по строительству подземки. Рабочие заподозрили, что руководство МССС решило таким образом на них сэкономить. Эксперты раскритиковали решение, отметив, что это негативно скажется на строительстве подземки.

Тем временем Александр Беглов заявляет о грандиозных планах по открытию к 2050 году 89 новых станций, что идет в разрез с действиями МСС и Смольного, информация о которых появляется в публичном поле.

Напомним, проблемы с петербургской подземкой появились еще задолго до того, когда в 2021 году бывший монополист АО «Метрострой» был подвергнут процедуре банкротства. СМИ не исключали, что происходящие тогда процессы можно расценивать как своеобразный «рейдерский захват». На месте обанкротившейся организации пришел МССС.