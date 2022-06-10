Станция «Чернышевская» уйдет на реконструкцию

В 2022 году станцию петербургского метрополитена «Чернышевская» планируется закрыть на реконструкцию. В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры уточнили, что станцию будет закрыта в третьем квартале текущего года. Работы по предварительным данным продлятся до ноября 2023 года.

В ходе реконструкции будет отремонтирован фасад наружного вестибюля, кровля и окна. Вход на станцию сделают более удобным для пассажиров с колясками. Для слабовидящих пассажиров будут предусмотрены тактильные указатели. Важным нововведением для пассажиров станет увеличение количества эскалаторов до четырех.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на станции метро «Нарвская» ограничат вход в часы пиковой нагрузки из-за ремонта.