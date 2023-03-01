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За четыре года реставрационные работы проведут на семи станциях петербургского метрополитена

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© Фото: Baltphoto

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За несколько ближайших лет в Петербурге капитально отремонтируют семь станций метрополитена. Запуск работ стартует уже в текущем, 2023, году.

Так, реставрационные работы на семи станциях метрополитена Северной столицы постепенно будут вводить с 2023 по 2027 год. Как рассказал начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин, первой начнут ремонтировать "Фрунзенскую". За 2023 год специалисты займутся двумя станциями. Об этом сообщает Neva.Today.

В свою очередь, "Парк Победы" будут ремонтировать в 2024-2025 годах, а "Электросилу" и "Площадь Ленина" отреставрируют в 2027 году.

Также в январе-феврале следующего года начнут приводить в порядок "Удельную", станция метро "Технологический институт" преобразится в 2026 году. В конце января 2025 года специалисты займутся станцией "Озерки".

Напомним, что на сегодняшний день из-за ремонта нельзя воспользоваться станцией метро "Чернышевская", кроме того 4 марта начнется восстановление "Ладожской". 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в декабре 2022 года петербуржцам рассказали о примерных датах начала расширения "зеленой" ветки метрополитена Петербурга. Тогда планировалось, что специалисты приступят к строительству подземку в апреле или в мае текущего года.

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