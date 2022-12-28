Петербуржцам рассказали, какие станции метро не будут работать в новогоднюю ночь

Жители и гости Северной столицы в ночь с 31 декабря на 1 января смогут приобрести жетоны для метро только за наличный расчет. В связи с этим горожанам стоит заранее пополнить проездные.

В Петербурге в новогоднюю ночь жителям не придется тратить баснословные суммы на такси в связи с этим, что в ночное время продолжит работать общественный транспорт. Об этом сообщает Neva.Today.

Однако жителям и гостям города не удастся воспользоваться некоторыми станциями метро в новогоднюю ночь. Например, «Достоевская», «Чернышевская», первые вестибюли станций метро «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», «Дунайская», «Зенит», вторые вестибюли «Ленинского проспекта», «Проспекта Славы» «Невского проспекта», а также «Технологического института 1» и «Площади Александра Невского 2».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге спустя 11 месяцев завершился капитальный ремонт второго вестибюля станции метро “Московская”. Для петербуржцев вход открылся в понедельник, 26 декабря, в 05:35.