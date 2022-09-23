Станцию метро “Чернышевская” закроют 25 октября до 2024 года

В Петербурге 25 октября на вход и выход закроют вестибюль станции метро “Чернышевская” для проведения ремонтных работ. Собираются обновить эскалаторы.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, работы в подземке Центрального района начнутся 25 октября. Специалисты собираются обновить эскалаторы, в связи с тем, что эксплуатационный срок нынешних эскалаторов подходит к концу. Также хотят повысить пропускную способность станции.

Согласно проекту, будет добавлен дополнительный эскалатор, теперь их станет четыре. Изменению подлежат внутренние помещения. Обновят фасад с сохранением лицевого витража. Для маломобильных групп проведут замену входных дверей.

Открытие станции планируется в 2024 году. Отметим. что ранее в комитете утверждали, что ремонт продлится до конца 2023 года. Срок сдвинули на полгода.

На период реконструкции станции было изменено движение трех автобусных маршрутов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Петербурге за пять лет планируется крупное расширение сети электротранспорта. Так, до 2028 года город получит почти 600 троллейбусов и почти такое же количество трамваев.