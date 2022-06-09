Вход на станцию «Нарвская» закроют на час по утрам

Капитальный ремонт эскалатора начинается станции петербургского метрополитена «Нарвская» 14 июня. Как сообщили в пресс-службе метро, режим работы вестибюля станции будет изменен на весь период проведения работ — до 19 августа.

По рабочим дням станцию закроют на вход с 8:10 до 9:10. Вечером по будням вход на станцию будет ограничен с 16:45 до 19:00.

С 22:00 1 июля до 0:36 2 июля вход станция будет закрыта на вход полностью. На выход «Нарвская» в этот период будет работать без изменений.

Отмечается, что сроки закрытия и ограничения входа на станцию могут быть увеличены. Интервалы зависят от фактической интенсивности пассажиропотока.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что режим работы станции петербургского метрополитена «Приморская» изменен до конца июля.