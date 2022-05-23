До конца июля поменяется режим работы вестибюля станции метро «Приморская»

Режим работы наземного вестибюля станции "Приморская" изменится в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Об этом сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".

По рабочим дня с 26 мая по 29 июля с 08:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00 вход в вестибюль будет ограничен.

Отмечается, что при необходимости возможна корректировка интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока. Кроме того, пассажиров просят учесть факт ремонта эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.