Станция метро "Нарвская" будет закрыта на вход до середины августа

31 мая на станции метро «Нарвская» начались ремонтные работы. В связи с капитальным ремонтом эскалатора станция будет закрыта на вход до 13 августа. Об изменении режима работы станции сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В период проведения ремонта вестибюль станции будет закрыт на вход в будни с 08:10 до 09:15, с 16:40 до 19:00 вход будет ограничен.

В сообщении городского метрополитена содержится информация о том, что в случае необходимости интервал закрытия и ограничения входа на станцию может быть изменен, в зависимости от потока пассажиров.