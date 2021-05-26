Вход на станцию метро "Нарвская" ограничат

В период с 31 мая по 13 августа, вход на станцию метрополитена «Нарвская» будет закрыт по утрам. Изменения в режиме работы станции связаны с капитальным ремонтом эскалаторов.

По информации, которая была предоставлена 26 мая пресс-службой петербургского метрополитена, вход на станцию метро «Нарвская» будет полностью закрыт по будням с 08:10 до 19:15 и ограничен с 16:40 до 19:00.

Как уточняют к ГУП «Петербургский метрополитен», в режим работы станции могут быть внесены корректировки с учетом пассажиропотока.