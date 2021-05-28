Ремонт эскалатора изменит режим работы «Нарвской»

В Петербурге изменится режим работы одной из станций метрополитена на «красной» ветке. Ограничения коснутся станции «Нарвская» в период с 31 мая по 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Согласно новому графику, в рабочие дни вход на станцию будет полностью закрыт. Однако при увеличенном пассажиропотоке на «Нарвской» изменят график ограничения и закрытия. Альтернативным способом попасть в метро местным жителям предлагают наземный транспорт до соседних станций «Кировский завод и «Балтийская».

Причиной введения ограничений на станции стал ремонт эскалатора.