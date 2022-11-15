День рождения петербургского метрополитена

Сегодня, 15 ноября, свой день рождения отмечает метрополитен Петербурга. Ровно 67 лет назад открылась первая линия метро от Автово до площади Восстания.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга рассказывает, что над строительством первой линии метро трудилось 25 тысяч человек из разных областей и еще 300 инженеров, механиков и проходчиков приехали из Москвы. На тот момент в состав станций входили: «Площадь Восстания», «Владимирская», «Балтийская», «Нарвская», «Кировский завод» и «Автово».

На сегодняшний день метро Петербурга – это 5 линий, более 125 километров, 72 станции и 7 электродепо.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в метро Северной столицы запустили первый поезд нового поколения – «Балтиец». Помимо удобных сидений и мест для маломобильных граждан, поезд оснащен современной системой вентиляции и обеззараживания воздуха и на 95% состоит из отечественных деталей.