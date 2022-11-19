В Петербурге шестой год подряд появляется уникальная утка-арлекин

В Петербурге была замечена единственная в городе утка-арлекин. Ее появление в Северной столице вызывает недоумение ученых.

Как рассказал биолог Павел Глазков в группе “Каждой твари по паре” в соцсети “Вконтакте”, утка-арлекин, или утка каменушка, шестой год подряд появляется в Петербурге, что является единственным случаем ее появление не только в городе, но и в регионе. За все это время, она успела стать достопримечательностью города и, по всей видимости, роль местной знаменитости вполне пришлась пернатой по душе, так как она с удовольствием позирует перед горожанами.

По научным данным, арлекин залетел в Европу лишь однажды, почти 40 лет назад. Обычно птица зимует н в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии и Северной Америке. Поздней осенью утка-арлекин меняет свой наряд с серого, в котором ходит летом, на пестрый. Поэтому она так выделяется на фоне других крякв.

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