В речке рядом с "Нарвской" петербурженка увидела балтийского нерпа

В Кировском районе Петербурга в мелководной реке местная жительница увидела балтийского нерпа. Животное охотилось.

Как сообщили в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте», упитанный балтийский нерп был замечен в пятницу, 18 ноября, в мелководной речке Таракановка недалеко от станции метро “Нарвская”.

Запечатлеть охотившееся животное на видео сумела местная жительница, которая предоставила запись волонтерам.

В группе пояснили, что попавший на видео нерп относится к редкому виду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за размещения жилой застройки рядом с местами обитания диких зверей, в последнее время петербуржцы стали часто встречать зайцев. Горожан призвали не контактировать и не трогать диких животных. Несмотря на безобидный вид, зайцы обладают сильными задними лапами с острыми когтями, если животное почувствует угрозу, оно может покалечить.