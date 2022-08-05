По маршрутам №№ 260 и 269 в Петербурге впервые вышли лазурные автобусы

Масштабные измнения в транспортом обслуживании продолжают вводить в Петербурге. Комфортабельные лазурные автобусы продолжают выезжать на городские дороги - они заменяют устаревшие машины.

Как сообщает "Патрульный Петербурга", полностью поменяют подвижной состав на маршрутах №260 и №269. С пятницы, 5 августа, на трассах появятся новые автобусы модели Volgabus, работающие на экологически чистом газомоторном топливе.

Маршрут №260 будет идти от Комсомольской площади, проходить через проспект Стачек, улицу Маршала Казакова и улицу Партизана Германа и закончит свой путь около станции Лигово. Автобус №269 будет ходить от станции метро "Нарвская" до улиц Калинина и Трефолева.

Напомним, что в рамках транспортной реформы коммерческие маршруты переводят на бескондукторную систему. Оплатить проезд можно банковской картой, электронными проездными билетами, а также билетами с QR-кодом. С 15 июля маршрутки полностью заменили социальными автобусами, а действие льгот теперь распространяется на весь петербургский общественный транспорт.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургский водитель трамвая рассказал о тонкостях профессии.