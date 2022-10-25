Петербуржцам рассказали о стадиях ремонта станции метро “Чернышевская”

Станцию метро “Чернышевская” в Петербурге закроют на ремонт с 25 октября до мая 2024 года. Проведением работ займется АО “Метрострой Северной Столицы”.

Как сообщает МК в Питере, станция метро “Чернышевская” была открыта в 1958 году и только спустя 64 года в ней начнется полноценная реконструкция. За последние годы станция претерпевала только косметические изменения.

До конца 2022 года специалисты проведут подготовительные и демонтажные работы, также на месте работ будут обустроены противопожарные и воздухоплотные перегородки.

В 2023 году специалисты займутся демонтажными работами в натяжной камере, а также приступят к восстановлению вентиляционного ствола вестибюля. Кроме того, будет изменена конфигурация внутреннего вестибюля. На завершение этих работ уйдет пять месяцев.

Второй квартал 2023 года начнется с замены электрооборудования в вестибюле, машинном зале и наклонном ходе. Согласно проекту, на проведение этих работ уйдет год. Одновременно с этим на станции обновят турникеты и выполнят другие работы.

В мае 2023 года специалисты приступят к восстановлению внешнего вида вестибюля. Облик станции сохранят, единственные изменения коснутся дверей. Новые эскалаторы на станцию метро “Чернышевская" прибудут в IV квартале 2023 года, их запуск состоится в марте 2024 года.

Ремонтные работы планируется завершить в течение 18 месяцев. Несмотря на небольшие неудобства для граждан, станции требуется обновление и результат будет того стоить, ведь увеличение пропускной способности избавит станцию от заторов из пассажиров. После модернизации станция сможет принимать на 6,5 тыс. пассажиров в день больше.