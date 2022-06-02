  • 2 Июнь 2022
USD 02.06.2022 61.4733 +-0.1336
USD ММВБ  
EUR 02.06.2022 63.6629 +0.9232
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге второй день идет второй этап транспортной реформы

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В среду, 1 июня, в Петербурге стартовал второй этап перехода к новой транспортной модели обслуживания пассажиров. Как напомнили в пресс-службе городского комитета по транспорту, 693 современных автобуса теперь будут обслуживать 94 петербургских маршрута.

Также появилось 20 полностью новых направлений. 32 коммерческих маршрута наземного городского транспорта закрываются.

Транспортная реформа изменила не только внешний вид общественного транспорта, но также доступные пассажирам способы оплаты проезда. Постепенно уменьшается количество подвижного состава, в котором работают кондукторы, на линиях. Общественный транспорт переходит на безналичную оплату.

Ранее «Сакнт-Петербург.ру» сообщал, что обновлению петербургского автобусного парка не помешали санкции, введенные в отношении производителей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!
    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram