В Петербурге второй день идет второй этап транспортной реформы

В среду, 1 июня, в Петербурге стартовал второй этап перехода к новой транспортной модели обслуживания пассажиров. Как напомнили в пресс-службе городского комитета по транспорту, 693 современных автобуса теперь будут обслуживать 94 петербургских маршрута.

Также появилось 20 полностью новых направлений. 32 коммерческих маршрута наземного городского транспорта закрываются.

Транспортная реформа изменила не только внешний вид общественного транспорта, но также доступные пассажирам способы оплаты проезда. Постепенно уменьшается количество подвижного состава, в котором работают кондукторы, на линиях. Общественный транспорт переходит на безналичную оплату.

Ранее «Сакнт-Петербург.ру» сообщал, что обновлению петербургского автобусного парка не помешали санкции, введенные в отношении производителей.