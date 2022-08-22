Врио главы Комтранса Валентин Енокаев рассказал, что даст Петербургу транспортная реформа

Врио главы Комтранса Валентин Енокаев рассказал, какие корректировки произойдут в работе с перевозчиками на фоне санкций и ударит ли это по бюджету Петербурга. Об этом он рассказал в интервью "ДП".

По его словам, по бюджету это не только не ударит, но и даже позволит сэкономить. Так, с частными перевозчиками заключат брутто-контракты сроком на шесть лет, а отчетность по их исполнению и финансирование выполненной транспртной работы будут разбиты на кварталы. Кроме того, произошла экономия порядка трех процентов в результате снижения цены при проведении торгов.

Он уточнил, что также перевозчика стимулируют скорее обновлять подвижной состав. Там также сулит экономия, а бюджет даже не изменяли - остались в лимитах. Енокаев уточнил, что сейчас выполняется большинство заложенных показателей: распространение всех льгот на все виды общественного транспорта в Петербурге, работа по расписанию, отображение всего транспорта на их портале, сервисе "Яндекс. Карты" и их аналогах, это доступность транспорта для маломобильных лиц и пожилых пассажиров и по обновлению подвижного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, как в Петербурге распределяют одинаковые по наполнению автобусы.