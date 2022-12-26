В Петербурге с 26 декабря за руль автобуса сел Дед Мороз в рамках акции “Везет Новый год”

В Петербурге запустили традиционную акцию “Везет Новый год”. Ее инициатором стал подведомственный Комитету по транспорту ГУП “Пассажиравтотранс”. В рамках акции пассажиров автобуса №24, курсирующего от Хасанской улицы до Среднего проспекта, будет развозить Дед Мороз.

Прокатится на праздничном транспорте можно с 26 по 30 декабря. Кроме того, на одном из окон автобуса размещен маршрутоуказатель с пожеланиями. В рамках акции жители Северной столицы могут сделать фотографию автобуса и разместить ее на странице предприятия в соцсети “ВКонтакте”. Путем голосование будет выбран победитель.

Напомним, что в 2022 году Петербург перешел на Новую модель транспортного обслуживания пассажиров (НМТО). В результате изменений вместо морально устаревших и небезопасных маршруток перевозками петербуржцев начали заниматься 2800 современных автобусов. Новый общественный транспорт доступен для маломобильных граждан, а также работает на экологически чистом газовом топливе.

Отметим, что в рамках НМТО введен пересадочный тариф “60 минут”, пользующийся популярностью среди горожан. За время работы благодаря нему петербуржцам удалось сэкономить 1 млрд рублей.

НМТО – часть большой транспортной реформы, в рамках которой проводится обновление общественного транспорта и инфраструктуры города. Реализацией реформы заведует вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, в чьем подчинении находится Комитет по транспорту во главе с Валентином Енокаевым.