В Комтрансе Петербурга рассказали о взаимосвязи проектов развития общественного транспорта и платной парковки

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал о важность синхронизировать развитие Единого городского парковочного пространства (ЕГПП) и переход Петербурга на Новую модель транспортного обслуживания.

По его словам, проект развития ЕГПП является крупной частью транспортной реформы. По линии Комтранса ее реализацию курирует вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Она представляет из себя комплексную и долгосрочную стратегию, включающую сразу несколько проектов.

К примеру, в 2022 году город Петра перешел на новую модель транспортного обслуживания пассажиров (НМТО). Одним из основных изменений, что принесла НМТО, стал отказ от устаревших морально маршруток, на сему которым пришли комфортабельные и современные автобусы.

Стоит отметить, что транспортная реформа включает не только проекты Комтраса. Так, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры займется строительством новых станций подземки, а Комитет по инвестициям будет отвечать за строительством трамвайной линии «ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» и магистрали Восточный скоростной диаметр.

Комтранс в свою очередь занимается реализацией масштабных проектов по обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Развитие ЕГПП и внедрение НМТО идут в тесной связке и параллельно друг другу. Дмитрий Ваньчков также отмечает, что ЕГПП – это социальный проект, который призван решать задачи формирования комфортной городской среды, а также создать приоритетное движение для общественного транспорта и снизить пагубное воздействие на экологию в центре города.

Если говорить про НМТО, то одна из ее основных целей заключается в обеспечении соблюдения интервалов и графиков наземного транспорта, для чего необходимо создать приоритетные условия движения общественного транспорта. В центре Петербурга на узких улочках такой приоритет был невозможен из-за хаотичной парковки автомобилей – то есть без развития ЕГПП.

Именно по этой причине вместе с этапами внедрения НМТО, проходило расширение зоны платных парковок в Центральном и Адмиралтейском районах. При планировании маршрутной сети НМТО учитывались все необходимые условия для расширения платных парковок.

Отдельный акцент Дмитрий Ваньчков сделал на некоммерческом характере проекта платных парковок. Он сказал, что в зоне платной парковки в будни, так и в выходные и праздничные дни, наблюдается высокая интенсивность движения. Наибольшая интенсивность трафика приходится на период времени с восьми утра и до восьми вечера.

Ваньчков отметив, что ЕГПП является социальным проектом, сказал, что на данный момент комитет по транспорту считает нецелесообразным введение круглосуточной платной парковки, так как ночью мест хватает.

Важно отметить, что ЕГПП позволило заметно сократить трафик в центре города, при этом увеличив оборачиваемость парковочных мест в несколько раз, а также увеличив скорость общественного транспорта и скорость прибытия экстренных служб.