  • 31 Март 2023
USD 01.04.2023 77.3233 +0.2370
USD ММВБ 17:38 77.6828  
EUR 01.04.2023 84.1116 +0.3477
EUR ММВБ 17:38 84.5692  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Комтрансе Петербурга рассказали о взаимосвязи проектов развития общественного транспорта и платной парковки

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Вероника Овсянникова

Темы дня

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал о важность синхронизировать развитие Единого городского парковочного пространства (ЕГПП) и переход Петербурга на Новую модель транспортного обслуживания.

По его словам, проект развития ЕГПП является крупной частью транспортной реформы. По линии Комтранса ее реализацию курирует вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Она представляет из себя комплексную и долгосрочную стратегию, включающую сразу несколько проектов.

К примеру, в 2022 году город Петра перешел на новую модель транспортного обслуживания пассажиров (НМТО). Одним из основных изменений, что принесла НМТО, стал отказ от устаревших морально маршруток, на сему которым пришли комфортабельные и современные автобусы.

Стоит отметить, что транспортная реформа включает не только проекты Комтраса. Так, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры займется строительством новых станций подземки, а Комитет по инвестициям будет отвечать за строительством трамвайной линии «ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» и магистрали Восточный скоростной диаметр.

Комтранс в свою очередь занимается реализацией масштабных проектов по обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Развитие ЕГПП и внедрение НМТО идут в тесной связке и параллельно друг другу. Дмитрий Ваньчков также отмечает, что ЕГПП – это социальный проект, который призван решать задачи формирования комфортной городской среды, а также создать приоритетное движение для общественного транспорта и снизить пагубное воздействие на экологию в центре города.

Если говорить про НМТО, то одна из ее основных целей заключается в обеспечении соблюдения интервалов и графиков наземного транспорта, для чего необходимо создать приоритетные условия движения общественного транспорта. В центре Петербурга на узких улочках такой приоритет был невозможен из-за хаотичной парковки автомобилей – то есть без развития ЕГПП.

Именно по этой причине вместе с этапами внедрения НМТО, проходило расширение зоны платных парковок в Центральном и Адмиралтейском районах. При планировании маршрутной сети НМТО учитывались все необходимые условия для расширения платных парковок.

Отдельный акцент Дмитрий Ваньчков сделал на некоммерческом характере проекта платных парковок. Он сказал, что в зоне платной парковки в будни, так и в выходные и праздничные дни, наблюдается высокая интенсивность движения. Наибольшая интенсивность трафика приходится на период времени с восьми утра и до восьми вечера.

Ваньчков отметив, что ЕГПП является социальным проектом, сказал, что на данный момент комитет по транспорту считает нецелесообразным введение круглосуточной платной парковки, так как ночью мест хватает.

Важно отметить, что ЕГПП позволило заметно сократить трафик в центре города, при этом увеличив оборачиваемость парковочных мест в несколько раз, а также увеличив скорость общественного транспорта и скорость прибытия экстренных служб.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram