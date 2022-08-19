Кирилл Поляков рассказал о будущем учебном центре на базе Академии транспортных технологий

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал о будущих ближайших планах по развитию транспортной сферы города, а также про учебный центр на базе Академии транспортных технологий.

В своем Telegram-канале Поляков рассказал, что в Петербурге ожидается подготовка и переподготовка кадров, после изменений, которые привнесла транспортная реформа. Также готовится масштабная поставка коммунальной техники, а также обновления автомобильного парка машин скорой помощи.

Отмечается, что комитет по транспорту поддержал решение создать Многофункциональный учебный центр на базе Академии транспортных технологий, для развития кадрового потенциала Петербурга. Учебный центр будет готовить специалистов по обслуживанию и ремонту инновационных электрических транспортных средств и беспилотных транспортных средств, топливного оборудования и двигателей для работы на СПГ и КПГ, грузовой техники.

В учебном центре, будущие и настоящие сотрудники транспортной сферы получат учебную станцию для обслуживания экологичного транспорта, коворкинг-зоны, спортивный комплекс и медиатеку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кирилл Поляков проверил изменения в расписании автобусов № 396А, которые были введены по просьбам пассажиров Петербурга.