Поляков проверил работу нового расписания автобусов № 396А, которое изменили по просьбам петербуржцев

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков проконтролировал изменения в расписании автобусов № 396А, которые ввели по просьбам петербуржцев.

Как сообщает “МК в Питере”, автобус начал свой рейс в 07:31 от станции метро “Рыбацкое”, как и положено. Также теперь на линии курсировать будет не один автобус, а три.

Изменения были внесены по просьбам сотрудников предприятий, которые находятся в поселке Металлострой в Колпинском районе, а также специалисты Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры. До конца недели вся актуальная информация об изменении появится на остановках.

Нововведения в расписании автобуса проверил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Такая практика распространена в данный момент, так как маршрутную сеть города по-прежнему доводят до совершенства. Именно поэтому новую транспортную модель обслуживания вводят постепенно, дабы успевать получать обратную связь от пассажиров и корректировать маршруты по их просьбам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что дизайнер Светлана Лебедева прокомментировала лазурный цвет новых автобусов.