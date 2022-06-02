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Санкции не помешали обновить петербургский автобусный парк

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© Фото: Baltphoto

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Несмотря на беспрецедентные западные санкции Петербург продолжает реализовывать транспортную реформу. Возникшие у производителей сложности с логистикой не помешают городу довести количество курсирующих по городу новых автобусов почти до 700 к 1 июля.

Как пишет Gazeta.spb, 20 новых автобусных маршрутов заработали в Петербурге в первый день лета. В рамках второго этапа транспортной реформы социальными автобусами заменили 32 коммерческих маршрутки. 693 единицы современного подвижного состава выйдут на маршруты к концу месяца.

864 новых автобуса поступили в Петербург к первому этапу транспортной реформы. 1244 единицы город получит к началу реализации третьего этапа.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков признал возникшие при доставке автобусов трудности, но отметил, что Петербург готов к переходу на новую модель по числу водителей и транспортной инфраструктуре. Санкции в отношении производителей вызвали некоторые сложности с поставками. Власти Петербурга понимают проблемы предприятий и готовы к небольшому смещению сроков поставок.

Директор по организации перевозок компании «Вест-Сервис» Роман Юренев назвал вторую проблему, с которой столкнулись производители. Это прекращение поставок западных комплектующих на российский рынок. Однако её удалось оперативно решить заменой необходимых деталей на отечественные, что позволило не нарушить сроки.

Петербург будет полностью готов к переходу на новую модель транспортного обслуживания к 15 июля. К настоящему моменту город уже получил половину всех автобусов, которые планируется начать эксплуатировать в середине лета.

Почти каждый день подвижной состав пополняется. Как рассказал Кирилл Поляков, 1 июня в Петербург прибыли 10 новых автобусов. Их выпустят на городские маршруты, как только транспорт получит регистрацию и будет полностью укомплектован.

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