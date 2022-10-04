Пассажиры маршрута №254 начали кататься на современных автобусах

В Петербурге продолжается обновление общественного транспорта в связи с проведенной транспортной реформой. На маршрут №254 выехали 20 современных автобусов среднего класса отечественной марки Volgabus.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, во вторник. 3 октября, на маршрут №254 выехали 20 современных автобусов. Вместимость каждого – 50 человек. В ведомстве отметили, что это совершенно новый подвижной состав. Его доставили в город на Неве с завода во Владимире.

Весь транспорт сделан низкопольным для удобства людей с инвалидностью. Также он экологичен, потому что работает на экологичном газомоторном топливе. Автобусы оснащены системами видеонаблюдения.

Напомним, что маршрут №254 связывает станцию метро “Шушары” с Полоцкой улицей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что общественный транспорт стал важным фактором в снижении количества ДТП в Северной столице.