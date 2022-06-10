Названы пенсионеры, которые получат четыре тысячи рублей с 10 июня

Дополнительные доплаты к пенсии начнут начислять с 10 июня. Правом их получения обладают пенсионеры вне зависимости от уровня дохода.

Выплата придет не всем гражданам, а только отдельным категориям. Источником её начисления служит не федеральный бюджет, а региональные.

На выплату имеют право матери, которые воспитали много детей. Если к моменту начисления они уже получили право выхода на пенсию по старости, им полагаются дополнительные средства.

Для примера в Орловской области прибавка составляет 4318 рублей ежемесячно. Единственным условием для её начисления служит выход женщины на пенсию по старости.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пенсионерам назвали дополнительную услугу, которая доступна им в июне.