В ПФР рассказали, кто получит плюс 5500 рублей к пенсии

Прибавку к пенсии могут получить российские пенсионеры после достижения определенного возраста. В мае она будет положена тем пенсионерам, кто отметил день рождения вапреле.

В Пенсионном фонде России пояснили, что речь идет о фиксированной выплате для достигших восьмидесятилетия. Дополнительная сумма будет добавлена к пенсии автоматически, никаких заявление подавать не нужно. Помимо постоянной прибавки к пенсии определенной суммы, пенсионеры получают также разовую доплату по случаю дня своего рождения. Единовременная доплата в размере 6564 рублей начисляется в следующем месяце после юбилея.

Речь идет оп рибавке к страховой пенсии по старости. Если пенсия начислена по инвалидности, правом на доплату получаетль не обладает.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне в мае смогут получить по 5 тысяч рублей.